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Казакевич — о серебре в спринте: какое-то не очень весёлое настроение, тяжёлая гонка

Казакевич — о серебре в спринте: какое-то не очень весёлое настроение, тяжёлая гонка
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринте на шестом этапе Кубка России по биатлону. Спортсменка допустила один промах.

«Какое-то не очень весёлое настроение, тяжёлая гонка. Не совсем довольна своим ходом, немного не хватило на финишный круг, но рада, что справилась со стрельбой стоя. Не знаю, может быть, на состоянии так сказалась дорога из Сочи, хотя выбрали наиболее удобный маршрут, вчера с Настей Шевченко приехали в Чайковский после обеда, долго не могли получить оружие в Ижевске, порядка полутора-двух часов. Провели вечернюю тренировку здесь, неофициальную, но это неважно. Настя, к сожалению, немного приболела и не вышла сегодня на старт. Радостно вновь вернуться в Чайковский, где мы полгода назад проводили летний чемпионат России. Болельщиков, правда, немного, но сегодня рабочий день. Думаю, в субботу и воскресенье будут полные трибуны.

За чемпионатом мира слежу, смотрела практически все гонки. Интересно, как работают на рубеже наши, так сказать, заграничные друзья», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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