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Елизавета Каплина завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка России

Елизавета Каплина завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка России
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Кубка России сезона-2022/2023.

Напомним, сегодня, 16 февраля, состоялся женский спринт на заключительном этапе Кубка России текущего сезона по биатлону в Чайковском (Пермский край). Победу одержала Наталья Гербулова. На втором месте Ирина Казакевич. Тройку лидеров гонки замкнула Анастасия Гореева. Каплина стала четвёртой в этой гонке.

Таким образом, Каплина набрала 274 очка и заняла итоговое первое место в зачёте спринтерских гонок Кубка России сезона-2022/2023. Второй стала Екатерина Носкова (264 очка), третьей — Виктория Сливко (263).

Завтра, 17 февраля, состоится мужская спринтерская гонка на Кубке России.

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