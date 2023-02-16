Гореева — о бронзе в спринте на Кубке России: первый выстрел в небо, но гонкой я довольна
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском (Пермский край). Спортсменка завоевала бронзовую медаль.
«Гонка прошла достаточно неплохо, но стрельбой, конечно, недовольна. Первый выстрел, как говорится, в небо. Но самочувствие и правда хорошее, гонкой я довольна», — сказала Гореева в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, победу в этой гонке одержала Наталья Гербулова, которая прошла дистанцию за 21 минуту 09,4 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла Ирина Казакевич, допустившая промах и уступившая Гербуловой 20,4 секунды. Замкнула тройку призёров Анастасия Гореева, на счету которой также один промах.
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