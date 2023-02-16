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Каплина — о спринтерской гонке: чуть-чуть отпустила тройку лидеров, зато выиграла Кубок

Каплина — о спринтерской гонке: чуть-чуть отпустила тройку лидеров, зато выиграла Кубок
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023. Спортсменка заняла четвёртое место в гонке, но стала победительницей зачёта спринтов.

«Чуть-чуть отпустила сегодня тройку лидеров, зато выиграла Кубок», — сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в этой гонке одержала Наталья Гербулова, которая прошла дистанцию за 21 минуту 09,4 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла Ирина Казакевич, допустившая промах и уступившая Гербуловой 20,4 секунды. Замкнула тройку призёров Анастасия Гореева, на счету которой также один промах.

Завтра, 17 февраля, состоится мужская спринтерская гонка на Кубке России.

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