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Лариса Куклина перепутала створы на финише спринта на Кубке России по биатлону

Лариса Куклина перепутала створы на финише спринта на Кубке России по биатлону
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Российская биатлонистка Лариса Куклина перепутала створы во время финиша женской спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском (Пермский край).

Спортсменка вошла в поворот, ведущий к стрельбищу, но быстро поняла свою ошибку и вернулась к развилке. На результате Куклиной ошибка критично не отразилась — биатлонистка финишировала на седьмом месте, не допустив промахов и уступив победительнице гонки Наталье Гербуловой 51,5 секунды.

Напомним, второе место в спринте заняла Ирина Казакевич, с одним промахом отставшая от Гербуловой на 20,4 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Гореева, также допустившая один промах.

Завтра, 17 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.

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