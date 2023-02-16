Легрейд: чрезмерная медитация приносила мне вред. Это стало обязанностью
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о проблемах с медитацией.
«Когда прорвался в биатлоне, я открыто говорил, что использую медитацию, чтобы обострить своё внимание и правильно сфокусироваться. Это отлично работало, но в дальнейшем стало вредить. Я стал слишком часто практиковать медитацию и тратить много душевных сил. Теперь я обрёл баланс. Больше не всегда значит лучше.
Из-за того, что медитация давала результат, я решил, что должен практиковать её постоянно. Необходимость медитировать по 30 минут в день забирала энергию. Это стало скорее обязанностью, чем чем-то положительным. Да, чрезмерная медитация приносила мне вред. Теперь у меня есть опыт, на который я могу опираться», — приводит слова Легрейда VG.
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