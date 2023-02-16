Биатлонист Эдуард Латыпов предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2023

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением о том, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия). Напомним, российские биатлонисты не участвуют в турнире из-за отстранения.
«Конечно, хочется сказать, что да, мы бы боролись с такими норвежцами, и я верю, что мы бы обыгрывали их. Но мы уже достаточно долго бегаем в России, здесь скорости чуть-чуть другие и конкуренция немножко другая, так что оценить свою подготовку и сравнивать сейчас просто нельзя.
Есть внутреннее ощущение, что мы бы выступали неплохо. Вначале, конечно, было бы тяжело втягиваться, но потом мы бы вышли на высокие скорости, как в прошлом году. Понятно, что с Йоханнесом было бы очень сложно бороться, но с другими норвежцами у нас, думаю, была бы борьба, потому что видно, что и они Йоханнесу очень много проигрывают, так что шансы бы были. Но сейчас это сложно сказать и оценить», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:
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