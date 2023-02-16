Латыпов ответил на вопрос, может ли Йоханнес Бё завоевать семь золотых наград на ЧМ-2023

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира по биатлону 2023 года, проходящем в Оберхофе (Германия).
«Будет ли у Йоханнеса семь золотых наград на ЧМ? Не знаю, всё от него зависит. Конечно, сейчас с его формой это возможно. Это биатлон, и всякие сюрпризы могут быть, но если он будет так же стабильно выступать, стрелять, думаю, что шансов его победить у других будет всё меньше и меньше», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Напомним, Йоханнес Бё уже выиграл четыре золотые медали на чемпионате мира — 2023. Сегодня, 16 февраля, норвежский биатлонист примет участие в супермиксте. Его партнёршей в гонке станет Марте Рёйселанд.
Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:
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