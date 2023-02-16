Эдуард Латыпов объяснил, почему норвежские биатлонисты лучше российских в лыжной технике

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов сравнил лыжную подготовку российских и норвежских биатлонистов.
«Мы, российские спортсмены, ещё на пути к идеальной лыжной технике. Мы смотрим на норвежцев, которые в этом компоненте пока опережают всех на голову. Понятно, что европейские страны тоже приближены к ним. А мы не так давно, может, пару лет стараемся лучшие моменты от них взять. В Норвегии есть институт физической культуры, где единая система работы, начиная с маленьких спортсменов, где тренеры обучаются этому.
Там нет региональных сборных, как у нас, у них клубы. И по детям из разных клубов, городов видно, что они одинаково передвигаются. У детей шести, восьми, десяти лет специфика движения одинаковая, хотя живут они в разных городах. Вот как это? А у нас, допустим, один тренер сказал, что вот так бегал в советское время, – вот и ты будешь тоже так бегать.
Например, когда Женя Устюгов из Красноярска ещё бегал, у большинства воспитанников оттуда была техника, похожая на технику Устюгова. Я знаю этих ребят, они с нами тоже выступали, и у них такая «устюговская» техника», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:
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