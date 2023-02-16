«Хочется вернуться». Биатлонист Латыпов сказал, что скучает по Кубку мира

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что скучает по участию в гонках на Кубке мира.

«Хочется вернуться на Кубок мира, посоревноваться. Это атмосфера, болельщики, и конкуренция выше. Мы в любом случае хотим проверить свои силы, бегать на высшем уровне. Как бы тут ни было хорошо, мы же для этого и бегаем, чтобы показывать максимум, выступать с сильнейшими спортсменами. Время-то идёт, мы не молодеем (смеётся), и хочется это время использовать с пользой для себя, для своей карьеры, потому что спортивная жизнь не такая уж и длинная», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.



Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»: