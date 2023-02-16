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Российский биатлонист Латыпов назвал плюсы сезона без международных турниров

Российский биатлонист Латыпов назвал плюсы сезона без международных турниров
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о развитии Кубка России в условиях недопуска российских биатлонистов к международным соревнованиям.

«Естественно, есть развитие Кубка России. В этом году многие заметили, какая конкуренция на соревнованиях, раньше такого не было. Плюс народу больше, и люди начали серьёзнее готовиться, потому что есть материальное поощрение – раньше призовых на Кубке России не было. Сейчас они есть, и это дополнительная мотивация для тех людей, которые бегают за регионы и находятся не в сборной.

Раньше денежных вознаграждений не было, и многие завязывали, потому что из-за высокой конкуренции попасть на Кубок IBU или на Кубок мира тяжело, а при выступлении на российских стартах перспективы не совсем высокие.

Плюс организация соревнований стала лучше. Есть телетрансляции, и зрители нашей страны знакомятся с новыми спортсменами, которых они не видели, о которых не слышали. Потенциальные звёзды, молодые, юниоры и биатлонисты, которые только перешли на взрослый уровень, – они сейчас показывают результаты, и их имена уже знают и запоминают. Хорошо, что наш биатлон, переживая такие сложности, может извлечь из этого выгоду. И сами спортсмены прогрессируют, и уровень организации в каждом регионе, где проводятся старты, тоже растёт, потому что каждое соревнование становится всё масштабнее, профессиональнее, как на Кубке мира. Это большой плюс», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:

«Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только
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