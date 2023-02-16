«Я часто её вспоминаю». Российский биатлонист Латыпов назвал лучшую гонку в своей карьере

Российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что считает лучшей гонкой в карьере пасьют на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), в которой завоевал бронзовую медаль.
«Если бы вы не сказали, я бы и не задумался, что прошёл год после завоевания личной медали на Олимпиаде. Тортик мне никто не подарил (улыбается). Всё, это уже прошло год назад, конечно, это приятно, но хочется уже двигаться дальше и смотреть вперёд. Я часто вспоминаю эту гонку, она была очень интересно для меня, наверное, самая лучшая в моей карьере.
Гонку не пересматриваю, я смотрел раз или два. Нет такого, что я ночами не сплю и её смотрю (смеётся)", — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:
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