Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сингл-микст Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Я часто её вспоминаю». Российский биатлонист Латыпов назвал лучшую гонку в своей карьере

«Я часто её вспоминаю». Российский биатлонист Латыпов назвал лучшую гонку в своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что считает лучшей гонкой в карьере пасьют на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), в которой завоевал бронзовую медаль.

«Если бы вы не сказали, я бы и не задумался, что прошёл год после завоевания личной медали на Олимпиаде. Тортик мне никто не подарил (улыбается). Всё, это уже прошло год назад, конечно, это приятно, но хочется уже двигаться дальше и смотреть вперёд. Я часто вспоминаю эту гонку, она была очень интересно для меня, наверное, самая лучшая в моей карьере.

Гонку не пересматриваю, я смотрел раз или два. Нет такого, что я ночами не сплю и её смотрю (смеётся)", — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:

«Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023