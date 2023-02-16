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Российский биатлонист Латыпов назвал главную цель на сезон без международных стартов

Российский биатлонист Латыпов назвал главную цель на сезон без международных стартов
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о главной цели на текущий сезон.

«Как и у всех биатлонистов, цели самые высокие – побеждать. Сейчас у нас нет альтернативы – только российские старты и Кубок Содружества, но цель – стараться везде по максимуму выступать, стараться выигрывать в каждой гонке.

Быть первым в рейтинге СБР? Это немаловажно. До этого я два года был там первым. Это показатель твоей стабильности и хороших выступлений. Если ты хорошо бегаешь, побеждаешь и набираешь много очков, то ты закономерно будешь высоко в рейтинге. Но, думаю, когда выигрываешь общий зачёт, допустим, Кубка мира, это намного интереснее (улыбается).

Так что быть первым в рейтинге СБР – это не основная цель. Ты можешь показывать средние результаты, постоянно быть в топ-6, просто стабильно набирать много очков, ничего не выигрывать и быть лидером рейтинга — но в чём смысл? Лучше, когда ты будешь выигрывать много гонок, реализовывать свой потенциал, решать свои задачи. Это намного важнее», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:

«Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только
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