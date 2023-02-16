«Я же не футболист». Российский биатлонист Латыпов высказался о своей известности

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что его стали чаще узнавать на улице.

«Сейчас узнают на улице, есть такое. Не сказать, что постоянно, но периодически бывает. Подходят не так часто. Я же не какой-нибудь известный футболист, которому тяжело находиться в общественных местах (улыбается). Сейчас чаще подходят, а раньше такого не было. Узнавали только те, кто был, скажем так, в теме – спортсмены, любители на спортивных стадионах. Такое, чтобы узнавали в общественных местах, в торговых центрах, было редко. Сейчас чаще», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.



Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»: