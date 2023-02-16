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«Прикольно и необычно». Латыпов – о соревновании по забегам на 100 метров

«Прикольно и необычно». Латыпов – о соревновании по забегам на 100 метров
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от участия в соревновании по забегам на 100 метров.

«Формат понравился, отличные ощущения. Было прикольно и необычно, что-то новое для нас. Думаю, что это не последняя такая гонка, и такие старты ещё будут проводиться. Главное, чтобы они проходили в нужное время, не перед важными соревнованиями, тогда и народу будет больше, и удастся сделать эти старты более масштабными.

Задачи победить не ставил, но хотел и планировал. Понимал, что соперников хороших много, которые бегут быстро именно на короткие дистанции. Просто хотел получить удовольствие. Было действительно весело, и такая атмосфера, которая поднимает настроение. Интересная и интригующая борьба была», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:

«Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только «Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только
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