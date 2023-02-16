Йоханнес Бё первым в истории среди мужчин завоевал пять золотых наград на одном ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Бё стал первым биатлонистом в истории (у мужчин), которому удалось завоевать сразу пять золотых медалей на одном чемпионате мира.

Младший Бё блестяще выступает на текущем ЧМ, который проходит в Оберхофе (Германия). Ранее он стал чемпионом в смешанной эстафете, спринте, пасьюте и индивидуальной гонке. А сегодня, 16 февраля, Йоханнес вместе с соотечественницей, Марте Рёйселанд, завоевал золото в сингл-миксте.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё) — 35.37,1 (1 штрафной круг + 6 промахов).

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Комац) — отставание 13,8 секунды (6 промахов).

3. Италия (Лиза Витоцци, Томазо Джакомель) +51,0 (2 штрафных круга + 9 промахов).