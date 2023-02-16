Марте Рёйселанд опередила Магдалену Нойнер по количеству золотых медалей с ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд опередила легендарную немку Магдалену Нойнер по количеству золотых наград, завоёванных на чемпионатах мира.

После победы в сингл-миксте на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) в активе Марте стало 13 золотых медалей с ЧМ, у Нойнер же их 12. При этом важно отметить, что из 13 медалей у Рёйселанд лишь 2 личные, в то время как у Нойнер – 6.

В сингл-миксте Рёйселанд выступила вместе с пятикратным олимпийским чемпионом, 17-кратным чемпионом мира Йоханнесом Бё.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё) — 35.37,1 (1 штрафной круг + 6 промахов).

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Комац) — отставание 13,8 секунды (6 промахов).

3. Италия (Лиза Витоцци, Томазо Джакомель) + 51,0 (2 штрафных круга + 9 промахов).