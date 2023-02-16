Видеообзор сингл-микста на ЧМ-2023, который со штрафным кругом выиграли Бё и Рёйселанд

В Оберхофе (Германия) состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону 2023 года. Её победителями стали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.

Отметим, что на предпоследней стрельбе младший Бё провалил стрельбу и зашёл на штрафной круг, однако за счёт скорости на дистанции Йоханнес быстро настиг соперников.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор гонки.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё) — 35.37,1 (1 штрафной круг + 6 промахов).

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Комац) — отставание 13,8 секунды (6 промахов).

3. Италия (Лиза Витоцци, Томазо Джакомель) +51,0 (2 штрафных круга + 9 промахов).