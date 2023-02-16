Йоханнес Бё объяснил провальную стрельбу на последнем этапе сингл-микста на ЧМ-2023

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал неудачную стрельбу из положения лёжа на последнем этапе одиночной смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира – 2023 в Оберхофе (Германия).

Лидировавший после передачи от Марте Рёйселанд Бё зашёл на штрафной круг, однако это не помешало Йоханнесу опередить всех соперников и одержать победу.

«На последней лёжке ничего особенного не произошло, я просто плохо стрелял. Я не самый быстрый стрелок на лёжке, но мне хотелось сохранить отрыв, который мне создала Марте. Я попробовал ускориться, но, оглядываясь назад, понимаю, что ошибся. Было тяжело возвращаться. Я сразу подумал о Марте, почувствовал себя виноватым», — приводит слова младшего Бё TV2.