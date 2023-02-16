«Максимум 2,5 часа в день». Йоханнес Бё высказался о своих тренировках

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил, сколько времени тратит на тренировки.

Младший Бё проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Сколько часов в неделю ты тренируешься?» — спросил Йоханнеса один из фанатов.

«Максимум 2,5 часа в день, так что лучшая моя неделя – это 17,5 часов в неделю. На сборах с командой мы, конечно, тренируемся гораздо больше!» — ответил младший Бё.

Ранее Йоханнес завоевал 17-е золото чемпионата мира. Вместе с Марте Рёйселанд он выиграл сингл-микст на ЧМ-2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Благодаря данному титулу норвежец опередил француза Мартена Фуркада по общему количеству золотых медалей с ЧМ.