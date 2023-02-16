«Максимум 2,5 часа в день». Йоханнес Бё высказался о своих тренировках
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил, сколько времени тратит на тренировки.
Младший Бё проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Сколько часов в неделю ты тренируешься?» — спросил Йоханнеса один из фанатов.
«Максимум 2,5 часа в день, так что лучшая моя неделя – это 17,5 часов в неделю. На сборах с командой мы, конечно, тренируемся гораздо больше!» — ответил младший Бё.
Ранее Йоханнес завоевал 17-е золото чемпионата мира. Вместе с Марте Рёйселанд он выиграл сингл-микст на ЧМ-2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Благодаря данному титулу норвежец опередил француза Мартена Фуркада по общему количеству золотых медалей с ЧМ.
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