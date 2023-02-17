«Он хотел встать на мой коврик». Йоханнес Бё пошутил над ошибкой Самуэльссона

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё в шутливой форме отреагировал на инцидент во время сингл-микста на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия) с участием шведа Себастиана Самуэльссона.

Напомним, Самуэльссон перепутал коврики на последнем этапе эстафеты, придя на решающую стрельбу. Швед должен был стрелять по четвёртой установке, а пришёл к третьей (в неё ранее стрелял Бё). Он быстро сориентировался и перешёл на свой коврик, но потерял на этом драгоценные секунды.

«В моём случае всё прошло очень быстро, так что он, наверное, просто хотел встать на мой коврик (смеётся). Когда был помладше, я проводил на рубеже 16 секунд, но тогда у меня было по 3 или 4 промаха… Но делать это в таком режиме – очень важно», — приводит слова младшего Бё Aftonbladet.