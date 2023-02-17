Йоханнес Бё: говорят, у кошек девять жизней, поэтому я очень боюсь выходных

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о том, что близок к возможности выиграть рекордные семь гонок на одном чемпионате мира – 2023.

Младший Бё блестяще выступает на текущем ЧМ, который проходит в Оберхофе (Германия). Ранее он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте.

«Честно говоря, я довольно спокойно к этому отношусь, но, конечно, было бы очень круто этого достичь», — приводит слова Йоханнеса Aftonbladet.

Также Бё прокомментировал тот факт, что на текущем ЧМ закрыл 9 мишеней, попав в габарит.

«Говорят, у кошек девять жизней, поэтому я очень боюсь выходных», — пошутил норвежец.