Йоханнес Бё: говорят, у кошек девять жизней, поэтому я очень боюсь выходных
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о том, что близок к возможности выиграть рекордные семь гонок на одном чемпионате мира – 2023.
Младший Бё блестяще выступает на текущем ЧМ, который проходит в Оберхофе (Германия). Ранее он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте.
«Честно говоря, я довольно спокойно к этому отношусь, но, конечно, было бы очень круто этого достичь», — приводит слова Йоханнеса Aftonbladet.
Также Бё прокомментировал тот факт, что на текущем ЧМ закрыл 9 мишеней, попав в габарит.
«Говорят, у кошек девять жизней, поэтому я очень боюсь выходных», — пошутил норвежец.
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