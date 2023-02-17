Эдуард Латыпов стал победителем спринта на шестом этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на 10 км на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском.
Латыпов прошёл дистанцию за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах и уступивший Латыпову 38,5 секунды. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.
Биатлон. Чайковский. Кубок России. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 23.57,2.
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +38,5.
3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +1.01,5.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
- 17 февраля 2023
-
10:34
-
10:11
-
09:58
-
09:41
-
09:22
-
00:45
-
00:17
- 16 февраля 2023
-
23:49
-
22:48
-
22:43
-
22:29
-
21:57
-
21:12
-
20:49
-
20:17
-
18:58
-
18:35
-
18:22
-
18:14
-
17:56
-
17:53
-
17:46
-
17:25
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:25