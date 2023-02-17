Эдуард Латыпов стал победителем спринта на шестом этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на 10 км на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском.

Латыпов прошёл дистанцию за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах и уступивший Латыпову 38,5 секунды. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.



Биатлон. Чайковский. Кубок России. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины



1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 23.57,2.

2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +38,5.

3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +1.01,5.



Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.