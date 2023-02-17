Саид Каримулла Халили выиграл зачёт спринтерских гонок Кубка России

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок Кубка России сезона-2022/2023.
В спринтерской гонке на 10 км, которая прошла сегодня, 17 февраля, на шестом этапе Кубка России в Чайковском, Халили занял четвёртое место. Победителем соревнования стал Эдуард Латыпов. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.
Халили набрал 239 очков и занял первое место в турнирной таблице спринтерских соревнований. Второе место в таблице занял Даниил Серохвостов, уступивший Халили один балл. Третьим стал Александр Поварницын (206).
Завтра, 18 февраля, пройдут две гонки преследования на шестом этапе Кубка России.
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