Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Саид Каримулла Халили выиграл зачёт спринтерских гонок Кубка России

Саид Каримулла Халили выиграл зачёт спринтерских гонок Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок Кубка России сезона-2022/2023.

В спринтерской гонке на 10 км, которая прошла сегодня, 17 февраля, на шестом этапе Кубка России в Чайковском, Халили занял четвёртое место. Победителем соревнования стал Эдуард Латыпов. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.

Халили набрал 239 очков и занял первое место в турнирной таблице спринтерских соревнований. Второе место в таблице занял Даниил Серохвостов, уступивший Халили один балл. Третьим стал Александр Поварницын (206).

Завтра, 18 февраля, пройдут две гонки преследования на шестом этапе Кубка России.

Новость по теме
Эдуард Латыпов стал победителем спринта на шестом этапе Кубка России по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023