Саид Каримулла Халили выиграл зачёт спринтерских гонок Кубка России

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок Кубка России сезона-2022/2023.



В спринтерской гонке на 10 км, которая прошла сегодня, 17 февраля, на шестом этапе Кубка России в Чайковском, Халили занял четвёртое место. Победителем соревнования стал Эдуард Латыпов. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.



Халили набрал 239 очков и занял первое место в турнирной таблице спринтерских соревнований. Второе место в таблице занял Даниил Серохвостов, уступивший Халили один балл. Третьим стал Александр Поварницын (206).

Завтра, 18 февраля, пройдут две гонки преследования на шестом этапе Кубка России.