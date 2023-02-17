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Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на шестом этапе Кубка России

Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на шестом этапе Кубка России
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о победе в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском (Пермский край).

«Рад этой победе. Хотел сказать спасибо тренерам и сервисёрам — лыжи сегодня работали отлично. Это наш общий результат. День получился очень хороший. И ход хороший, и один промах по такой гонке — это неплохой результат. Самочувствие позволяет при хорошей стрельбе бороться и выигрывать.

Что касается преследования, надо пробовать. Не так часто удаётся с таким внушительным преимуществом стартовать. Надо прорабатывать и такие ситуации», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлон. Чайковский. Кубок России. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 23.57,2.
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +38,5.
3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +1.01,5.

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