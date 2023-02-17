Серохвостов — о победе Латыпова в спринте: это футбол в одни ворота. Он наш Йоханнес Бё
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал второе место в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском (Пермский край). Победителем гонки стал Эдуард Латыпов.
«Я бы не сказал, что это была дуэль с Латыповым. Это футбол в одни ворота. Даже с двумя промахами он бы всё равно выиграл. На российском уровне это наш Йоханнес Бё. В горах я проболел и не тренировался. Состояние достаточно боевое. Я практически отдыхал всё время после Раубичей. В таком состоянии занять второе место – это очень хороший результат.
Что касается гонки преследования, чтобы победить, я должен стрелять четыре нуля и бежать быстрее Эдика», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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