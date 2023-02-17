Чешский биатлонист Крчмарж: нет причин для снисхождения по отношению к российским атлетам

Чешский биатлонист Михал Крчмарж отреагировал на высказывание французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.



«Думаю, Мартен считает, что борется за российских спортсменов, которые боятся высказывать своё мнение в своей стране. Не то чтобы все россияне на сто процентов поддерживают происходящее на Украине, и Фуркад хочет вступиться за тех, у кого нет смелости высказаться.



Но сейчас нет причин для снисхождения по отношению к российским спортсменам. Российская сторона не желает идти на какие-либо уступки для возвращения спортсменов на международную арену. Тем более мы не видим никаких усилий со стороны российского спорта в борьбе с происходящим на Украине. Наоборот, там есть множество людей, которые это поддерживают», — приводит слова Крчмаржа Idnes.cz.