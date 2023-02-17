Чешский биатлонист Крчмарж: нет причин для снисхождения по отношению к российским атлетам

Чешский биатлонист Михал Крчмарж отреагировал на высказывание французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Думаю, Мартен считает, что борется за российских спортсменов, которые боятся высказывать своё мнение в своей стране. Не то чтобы все россияне на сто процентов поддерживают происходящее на Украине, и Фуркад хочет вступиться за тех, у кого нет смелости высказаться.
Но сейчас нет причин для снисхождения по отношению к российским спортсменам. Российская сторона не желает идти на какие-либо уступки для возвращения спортсменов на международную арену. Тем более мы не видим никаких усилий со стороны российского спорта в борьбе с происходящим на Украине. Наоборот, там есть множество людей, которые это поддерживают», — приводит слова Крчмаржа Idnes.cz.
- 17 февраля 2023
-
12:07
-
11:34
-
11:07
-
11:01
-
10:56
-
10:49
-
10:34
-
10:11
-
09:58
-
09:41
-
09:22
-
00:45
-
00:17
- 16 февраля 2023
-
23:49
-
22:48
-
22:43
-
22:29
-
21:57
-
21:12
-
20:49
-
20:17
-
18:58
-
18:35
-
18:22
-
18:14
-
17:56
-
17:53
-
17:46
-
17:25
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
15:45
-
15:20
-
14:55