Мухамедзянов — о бронзе в спринте на КР: не сказал бы, что это моя лучшая гонка в сезоне

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал третье место в спринте на заключительном этапе Кубка России по биатлону.

«Если честно, я ни на что не рассчитывал, просто работал, как мог, и старался показать свой максимальный результат. А результат в финишном протоколе — это уже второстепенное. В целом доволен, что смог доехать до подиума. Чувствовал себя неплохо, лыжи работали очень хорошо.



Я бы не сказал, что это моя самая удачная гонка в сезоне. Для меня самые удачные гонки, это когда и со стрельбой складывается, и функционально чувствую себя хорошо, поэтому это просто очередная хорошая гонка. Не хватило попадания на стойке. Если бы попал ещё два, я бы сказал, что да, сегодня очень хороший старт и я собой очень доволен. А так — недоволен, особенно последним выстрелом. Думаю, промах связан с тем, что немного перебрал на втором круге и не хватило концентрации.



Специальная подводка к этим стартам была. Мы тренировались дома, в Ижевске (улыбается). За этот сбор я успел побывать на дне рождения жены и отца, поэтому я очень доволен и выходил здесь на старт со спокойной головой, со спокойной совестью. Когда почти целый год ты в разъездах, побывать на таких важных праздниках очень важно. При этом не забывали тренироваться, сделали достаточно хорошую работу, и в целом я доволен», — сказал Мухамедзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.