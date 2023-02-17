Биатлонист Ильназ Мухамедзянов: к победам Йоханнеса Бё на ЧМ-2023 отношусь спокойно

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов высказался о победах норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира по биатлону 2023 года.

«Мельком смотрю, что интересного происходит на чемпионате мира по биатлону. Там Дима Шамаев очень хорошо выступает, очень рад за него, что он показал 25-й результат в индивидуальной гонке. К победам Йоханнеса Бё я отношусь спокойно, уже давно было понятно, что это талантливый парень, который многого способен достичь, поэтому я очень за него рад.



В чём его секрет? Там даже какого-то секрета нет. Это совокупность факторов: своё здоровье плюс он топовый спортсмен и инвентарь у него топовый, тут всё в совокупности и какого-то отдельного компонента нет», — сказал Мухамедзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.