Биатлонист Корнев: на стойке в спринте мне Халили помог последним выстрелом не промазать

Российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал своё выступление в спринте на шестом этапе Кубка России. Спортсмен допустил три промаха и занял восьмое место.
«Сегодня, скорее, была работа над какими-то ошибками, но всё ту же самую ошибку я допустил на лёжке. Три промаха — это никуда не годится. Отличное состояние ногами — я чувствую, что мы сделали очень хорошую работу и у меня подходит пик формы. Со стрельбой лёжа пока не могу разобраться. На стойке мне Карим Халили помог последним не промазать (улыбается), я притормозил и попал. Он последним промазал, и я понял, что у нас с ним круг разница и надо попадать. Что мешает собраться на стрельбе? Наверное, слишком большое желание, которое надо выключать и просто работать на качество.
Эти старты для меня, скорее, подводящие, как главные соревнования в сезоне у меня отмечено первенство России среди юниоров и чемпионат России в Ханты-Мансийске. Интересно ли после сезона на взрослом уровне соревноваться с юниорами? Я бегу для себя, для улучшения своих навыков, чтобы стать лучше именно в своих кондициях, не смотря на кого-то другого», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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