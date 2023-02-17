Опубликован стартовый лист на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира — 2023 в Оберхофе

Опубликован стартовый лист на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Гонка пройдёт завтра, 18 февраля, в 13:45 мск.

Стартовый лист на мужскую эстафету:

1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё).

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Рес, Бенедикт Долль).

3. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе).

4. Швеция (Пепе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон)…

7. Италия (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Элия Дзени, Лукас Хофер)…

9. Украина (Артём Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко).

Отметим, что мужская сборная Норвегии выступит в идентичном 2021 году чемпионском составе (только в другом порядке). Тогда в Поклюке норвежцы завоевали золото, шведы — серебро, а сборная России — бронзу. В текущем сезоне российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).