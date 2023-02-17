Губерниев: когда все федерации допустят россиян, IBU найдёт 1000 причин этого не делать
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз скептически высказался о шансах российских биатлонистов вернуться на международную арену.
Накануне президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил следующее: «Не вижу ни одной причины, чтобы задуматься о возвращении российских и белорусских биатлонистов. Происходящее на Украине продолжается».
«Мне кажется, что, когда все допустят наших спортсменов, чиновники IBU найдут ещё 1000 причин этого не делать…» — написал Губерниев в своих социальных сетях.
Ранее МОК выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Она вызвала у ряда представителей стран резко отрицательную реакцию.
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