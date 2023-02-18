Ингрид Тандреволд: поддерживаем, чтобы отстранение россиян так и продолжалось

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о возможном возвращении россиян и белорусов в международные соревнования.

«Думаю, что норвежские атлеты были чёткими. Равно как и норвежская федерация. Мы думаем, что ситуация точно такая же, как и тогда, когда им не разрешили соревноваться. Мы поддерживаем, чтобы так и продолжалось», — приводит слова Тандреволд ua.tribuna.com.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.

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