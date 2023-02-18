Себастиан Самуэльссон дал обещание Украине в контексте возвращения атлетов из РФ

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мнением о возможном возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.
«Могу пообещать всей Украине – пока мне есть что сказать, я буду говорить, что не хочу, чтобы россияне возвращались. Мы должны быть солидарными с Украиной. Мы не можем даже обсуждать возвращение российских и белорусских атлетов», — приводит слова Самуэльсона ua.tribuna.com.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.
Себастиан Самуэльссон купается с товарищами по сборной
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