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Лариса Куклина выиграла гонку преследования на шестом этапе Кубка России

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на шестом этапе Кубка России
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В Чайковском (Пермский край) завершилась женская гонка преследования на 10 км, проходившая в рамках шестого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Победу одержала биатлонистка Лариса Куклина. Спортсменка прошла дистанцию за 31.34,0.

Следом за Куклиной к финишу пришла Анастасия Гореева, отставшая от лидера на 0,8 секунды. Третьей стала победительница спринта Наталья Гербулова.

Биатлон. Кубок России. Чайковский
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 31.34,0 (без промахов).
2. Анастасия Гореева (Московская область) +0,8 (1).
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +23,4 (4).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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