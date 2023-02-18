Лариса Куклина стала лучшей в зачёте пасьютов Кубка России

Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка России сезона-2022/2023.
Сегодня, 18 февраля, Куклина заняла первое место в пасьюте на шестом этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край). Следом за Куклиной к финишу пришла Анастасия Гореева, отставшая от лидера на 0,8 секунды. Третьей стала победительница спринта Наталья Гербулова.
Куклина набрала 145 очков в зачёте пасьютов Кубка России нынешнего сезона.
Биатлон. Кубок России. Чайковский
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 31.34,0 (без промахов).
2. Анастасия Гореева (Московская область) +0,8 (1).
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +23,4 (4).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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