Куклина прокомментировала победу в пасьюте на шестом этапе Кубка России по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о своём выступлении в гонке преследования на шестом этапе Кубка России. Спортсменка стала первой в этой гонке.



«Если честно, сама не ожидала такого результата в борьбе с Настей Гореевой. Возможно, Настя сейчас немного уставшая, либо дни такие после гор. А так Настя очень сильный спринтер. Я ожидала, что она меня обгонит, поэтому задача была просто потерпеть за ней. А там, на финише, как сложится. Не ожидала, что на финише Настя начнёт отставать. Ещё немного меня дочка стимулировала, попросила пообещать ей выиграть игрушку. Я пообещала.



Сегодня морозно, мышцы очень сильно замёрзли. Прямо сковало, ноги не давали работать. Рада, что справилась», — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

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