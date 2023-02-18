Гореева: на финишной прямой в пасьюте не соображала, что делаю. Было очень тяжело

Российская биатлонистка Анастасия Гореева после серебра в гонке преследования на шестом этапе Кубка России рассказала о своём тяжёлом состоянии во время соревнования.



«Да, после гонки врачи дали понюхать нашатырь. Ещё на пристрелке чувствовала лёгкое недомогание, был очень высокий пульс. Наверно, сегодня идёт вторая волна акклиматизации после Сочи. Когда мы стартовали, я поняла, что совершенно не в тех кондициях сегодня, чтобы бегать. Старалась работать чётко, допустила всего один промах. Промах на последней стойке, думаю, случился из-за желания стрельнуть четыре ноля впервые в жизни. Но это и помешало мне.



Что касается борьбы с Куклиной, мне тренеры сразу сказали включаться, не отсиживаться. За первую часть круга я догнала Ларису, но на финальном подъёме я поняла, что меня выключило. Где-то с середины подъёма я шла уже на автомате. Мне кричали, чтобы добавляла, а я шла как будто пьяная. На финишной прямой я не соображала, что делаю — лишь бы пересечь эту черту. Я, наверно, никогда прежде не испытывала такого состояния. Было очень тяжело», — сказала Гореева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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