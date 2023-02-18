Йоханнес Бё высказался о том, что его доминирование может вредить биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил, считает ли, что его доминирование вредит биатлону как виду спорта.

Младший Бё блестяще выступает на текущем чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Ранее он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт КМ. Некоторые эксперты считают, что такие результаты вредят виду спорта.

«Я в это не верю. Моя победная серия когда-нибудь закончится. После этого может пройти 20 гонок, прежде чем я опять выиграю», — приводит слова младшего Бё VG.