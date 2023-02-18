«До сих пор очень сильно голова болит». Гореева рассказала о состоянии после пасьюта на КР

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала завоевание серебра на шестом этапе Кубка России в Чайковском.

«Наверное, сегодня идёт акклиматизация после Сочи. Не самый лучший день у меня, ещё на пристрелке был очень высокий пульс, и сегодня на финишном отрезке уже прямо полностью отключилась, шла на автомате и на финише, похоже, потеряла сознание, долго не могла прийти в себя. Врачи мне дали нашатырь, откачивали. До сих пор очень сильно болит голова, скорее всего, давление поднялось. Больше 10 минут после гонки прошло, до сих пор не могу отдышаться.

Такое уже бывало со мной года три назад на юниорском чемпионате мира в горах — в Ленцерхайде.

С чем связан последний промах сегодня? Вроде работала с каждым выстрелом, но отвлеклась, наверное, на мысли о том, что никогда не стреляло четыре ноля, и сегодня хотелось это сделать. К сожалению, не получилось.

После четвёртой стрельбы тренеры сказали не отсиживаться, сразу включаться, догонять, что я и сделала за первую часть дистанции, но, видимо, не смогла оценить полностью своё состояние. И меня не хватило буквально на последние 20 метров», — сказала Гореева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.