Дальмайер: Йоханнес Бё получает лучший инвентарь. Не у всех спортсменов одинаковые лыжи

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер высказалась о причинах удачных выступлений норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).



«Условия в Оберхофе крайне тяжёлые, трасса глубокая. Хороший лыжник может в полной мере продемонстрировать все свои сильные стороны здесь. Поэтому Йоханнесу подходят эти условия. К тому же как топовый спортсмен Йоханнес получает лучший инвентарь. Не у всех спортсменов одинаковые лыжи. У Норвегии отличные сервисёры, и это тоже играет на руку Бё.



Однако не стоит забывать, что в каких-то гонках Йоханнесу повезло пройти габарит и не допустить дополнительных промахов. Возможно, в какой-то момент удача отвернётся от него, но я ему этого не желаю», — приводит слова Дальмайер Sport1.de.



Ранее Йоханнес завоевал 17-е золото чемпионата мира. Вместе с Марте Рёйселанд он выиграл сингл-микст на ЧМ-2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Благодаря данному титулу норвежец опередил француза Мартена Фуркада по общему количеству золотых медалей ЧМ.