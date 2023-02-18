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Дальмайер: Йоханнес Бё получает лучший инвентарь. Не у всех спортсменов одинаковые лыжи

Дальмайер: Йоханнес Бё получает лучший инвентарь. Не у всех спортсменов одинаковые лыжи
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Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер высказалась о причинах удачных выступлений норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).

«Условия в Оберхофе крайне тяжёлые, трасса глубокая. Хороший лыжник может в полной мере продемонстрировать все свои сильные стороны здесь. Поэтому Йоханнесу подходят эти условия. К тому же как топовый спортсмен Йоханнес получает лучший инвентарь. Не у всех спортсменов одинаковые лыжи. У Норвегии отличные сервисёры, и это тоже играет на руку Бё.

Однако не стоит забывать, что в каких-то гонках Йоханнесу повезло пройти габарит и не допустить дополнительных промахов. Возможно, в какой-то момент удача отвернётся от него, но я ему этого не желаю», — приводит слова Дальмайер Sport1.de.

Ранее Йоханнес завоевал 17-е золото чемпионата мира. Вместе с Марте Рёйселанд он выиграл сингл-микст на ЧМ-2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Благодаря данному титулу норвежец опередил француза Мартена Фуркада по общему количеству золотых медалей ЧМ.

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