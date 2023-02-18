Эдуард Латыпов без промахов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Чайковском

В Чайковском (Пермский край) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км, проходившая в рамках заключительного этапа Кубка России сезона-2022/2023. Победителем гонки стал Эдуард Латыпов. Спортсмен не допустил промахов и прошёл дистанцию за 31.43,4.
Следом за Латыповым финиш пересёк Карим Халили, уступивший лидеру 1 минуту 1,7 секунды. Третье место занял Кирилл Бажин.
Биатлон. Кубок России. Чайковский
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Эдуард Латыпов (Руспублика Башкортостан) — 31.43,4 (0).
2. Саид Каримулла Халили (Москва) +1.01,7 (1).
3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +1.09.3 (0).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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