Карим Халили стал победителем зачёта пасьютов Кубка России

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Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте гонок преследования Кубка России сезона-2022/2023.

Сегодня, 18 февраля, Халили занял второе место в пасьюте, прошедшем в рамках шестого этапа Кубка России в Чайковском (Пермский край). Победителем соревнования стал Эдуард Латыпов. Третье место занял Кирилл Бажин.

Ранее Халили стал первым в турнирной таблице спринтерских гонок Кубка России.

Биатлон. Кубок России. Чайковский

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Эдуард Латыпов (Руспублика Башкортостан) — 31.43,4 (0).

2. Саид Каримулла Халили (Москва) +1.01,7 (1).

3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +1.09.3 (0).



Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.