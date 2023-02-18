Карим Халили стал победителем зачёта пасьютов Кубка России

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте гонок преследования Кубка России сезона-2022/2023.
Сегодня, 18 февраля, Халили занял второе место в пасьюте, прошедшем в рамках шестого этапа Кубка России в Чайковском (Пермский край). Победителем соревнования стал Эдуард Латыпов. Третье место занял Кирилл Бажин.
Ранее Халили стал первым в турнирной таблице спринтерских гонок Кубка России.
Биатлон. Кубок России. Чайковский
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Эдуард Латыпов (Руспублика Башкортостан) — 31.43,4 (0).
2. Саид Каримулла Халили (Москва) +1.01,7 (1).
3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +1.09.3 (0).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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