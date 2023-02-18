Карим Халили прокомментировал второе место в пасьюте на шестом этапе Кубка России

Российский биатлонист Карим Халили высказался о своём выступлении в гонке преследования на шестом этапе Кубка России в Чайковском. Спортсмен стал серебряным призёром гонки.

«Была плотная борьба, особенно первые 2-3 круга, многие ребята точно работали на рубеже. Гонка получилась интересной. Победа в общем зачёте? Рано говорить, всё может измениться даже в одной гонке. Надеюсь, подарим интересную борьбу и себе, и болельщикам.

Сегодня полегче было, чем вчера. Самочувствие получше, да и в группе попроще работать. Результат Латыпова? С таким преимуществом, думаю, комфортно работать. Он поймал уверенность и понимает, что на данный момент превосходит всех остальных. Это помогает Эдику справляться и на трассе, и на рубеже.

Не удавалось разогнаться? Да, но сейчас с этим намного лучше. Состояние лучше, и, надеюсь, что оно будет становиться ещё лучше. Это большой шаг вперёд по сравнению с тем, что было в декабре и январе. Как получилось этого добиться? Дал отдохнуть организму и попробовал почти с нуля себя приподнять. К финалу Кубка России подводился специально, да», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.