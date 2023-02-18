Латыпов: на третьем рубеже заставил понервничать не только болельщиков, но и себя

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка России по биатлону в Чайковском (Пермский край).



«Слава богу, сегодня получилось отстрелять на ноль. Конечно, было волнительно. На третьем рубеже немного потряхивало, потому что слишком быстро подошёл. Потом четвёртый рубеж старался спокойно отработать. Убрал это желание и решил сделать то, что могу, что тренировал. Рад, что получилось.



Я всегда перед гонкой определяю свою тактику. Знаю, где и какие участки нужно обязательно отработать хорошо. Я шёл своим темпом, ровно. Тренеры подсказывали по отставаниям, всё контролировали. За счёт этого контролировал свою скорость на дистанции.



За гонку поставил бы себе 9 баллов из 10, потому что на третьем рубеже заставил понервничать не только болельщиков, но и себя. Надо, конечно, более уверенно стрелять. Работаем дальше, двигаемся дальше», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».