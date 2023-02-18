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Кристиансен — об эстафете на ЧМ: это была битва всей жизни. Рад, что избежал штрафа

Кристиансен — об эстафете на ЧМ: это была битва всей жизни. Рад, что избежал штрафа
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал своё выступление на первом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 по биатлону, проходящем в Оберхофе (Германия).

Напомним, Кристиансен допустил два промаха на лёжки и трижды промазал в стрельбе стоя, но не отправился на штрафной круг. Когда Кристиансен передал эстафету Тарьею Бё, сборная Норвегии отставала от лидировавшей Франции на 59,2 секунды.

«Это была битва всей моей жизни. Это было жёстко. Я бежал первым и должен был избежать штрафного круга. Да, стрельба заняла много времени, но я рад, что смог избежать штрафа», — приводит слова Кристиансена NRK.

Победу в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 завоевала сборная Франции.

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