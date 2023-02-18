Тарьей Бё: возможно, мне повезло зайти только на один штрафной круг в эстафете на ЧМ

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление на втором этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира — 2023 по биатлону, проходящем в Оберхофе (Германия).



«Это было совсем непросто. Я был разочарован, но, возможно, мне повезло зайти только на один штрафной круг. Можно стоять на стрельбище и ждать, когда ветер утихнет, но ты никогда не знаешь, сколько времени это займёт — пять секунд или минуту. Вчера нам сказали, что задерживаться на стрельбе не стоит. Нам оставалось только надеяться на неудачи соперников», — приводит слова Бё-старшего NRK.



Напомним, победителями эстафетной гонки стали биатлонисты из Франции. Второе место заняла сборная Норвегии. Тройку лидеров замкнули шведские биатлонисты.