Тарьей Бё: возможно, мне повезло зайти только на один штрафной круг в эстафете на ЧМ
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление на втором этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира — 2023 по биатлону, проходящем в Оберхофе (Германия).
«Это было совсем непросто. Я был разочарован, но, возможно, мне повезло зайти только на один штрафной круг. Можно стоять на стрельбище и ждать, когда ветер утихнет, но ты никогда не знаешь, сколько времени это займёт — пять секунд или минуту. Вчера нам сказали, что задерживаться на стрельбе не стоит. Нам оставалось только надеяться на неудачи соперников», — приводит слова Бё-старшего NRK.
Напомним, победителями эстафетной гонки стали биатлонисты из Франции. Второе место заняла сборная Норвегии. Тройку лидеров замкнули шведские биатлонисты.
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