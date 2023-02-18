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«Это победа друзей». Биатлонист Жаклен — о триумфе Франции в мужской эстафете на ЧМ

«Это победа друзей». Биатлонист Жаклен — о триумфе Франции в мужской эстафете на ЧМ
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону, проходящем в Оберхофе (Германия).

«У этой победы особый вкус. Мы показали характер команды. Мы сделали то, что было необходимо для победы в сложных условиях. Мы надеялись на лучшее в течение нескольких недель, и теперь у нас есть золотая медаль в эстафете. Это победа команды, победа друзей», — приводит слова Жаклена L'Equipe.

Напомним, Жаклен бежал на третьем этапе эстафеты, допустил три промаха на стойке и отправился на один штрафной круг. В непростых ветровых условиях французам удалось выиграть эстафету. Второе место заняла сборная Норвегии, третьей стала шведская команда.

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