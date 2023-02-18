Кентен Фийон Майе: победа в эстафете над Норвегией — это большая радость

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону, проходящем в Оберхофе (Германия).
«Мы не были очень хороши на этом чемпионате мира, но победа в эстафете над Норвегией в сложных условиях — это большая радость», — приводит слова Фийона Майе L'Equipe.
Напомним, Фийон Майе бежал на четвёртом, заключительном этапе эстафеты и допустил один промах на лёжке. Французский биатлонист сумел удержать преимущество над норвежцем Йоханнесом Бё и пересёк финишную черту первым. Вторыми стали норвежцы, третье место заняла сборная Швеции.
Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км
1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).
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