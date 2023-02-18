Йоханнес Бё рассказал, в какой момент простился с мечтой завоевать всё золото ЧМ-2023

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, в какой момент простился с мечтой завоевать золотые медали во всех гонках чемпионата мира – 2023.

Бё-младший уже завоевал пять золотых медалей в Оберхофе, но выиграть шестую не получилось. Сборная Норвегии всю эстафетную гонку была в роли догоняющей. Йоханнес ушёл на четвёртый этап с отставанием в 49,5 секунды от француза Кентена Фийона Майе. Отыграть отставание помешали три дополнительных патрона на лёжке против одного у соперника.

«Жаль. Сегодня мы пытались добиться большего. Когда понял, что уже не выйдет? Когда, подходя к заключительной стрельбе, услышал пять быстрых «та-та-та». После этого я уже потерял мотивацию.

Не удивлён, что был финишёром. Мне уже приходилось навёрстывать упущенное, особенно если на кону золото. На лёжке ветер немного стих в конце, и дополнительными патронами закрыть оставшиеся мишени было легче, но для эстафеты это был позор, ведь я уже приближался к Кентену.

Он хорошо отстрелял и стойку, я тоже вошёл в свой ритм, несмотря на то что было ещё немного ветрено, там немного повезло», — приводит слова Бё-младшего NRK.